2020-07-21T11:32:41+03:00
Общество

В Самарском зоопарке выбрали имя для ослика

Его назвали Ветерок
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Малыш родился у пары Мальвы и Зайца.Малыш родился у пары Мальвы и Зайца.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарском зоопарке выбрали имя для ослика, который родился у пары Мальвы и Зайца. Малыша назвали Ветерок. Имя для ослика предлагали подписчики паблика зоопарка.

- Малыша мы назвали Ветерок! Это имя предложила Марина Дубова, за что ей большое спасибо! Теперь Ветерок носится по территории зоопарка с еще большим задором и грозится со временем превратиться в ураган, - отметили в зоопарке.

Напомним, в Самарской области могут снять ряд ограничений, который вводили из-за коронавируса. В том числе разрешат группам до 10 человек посещать зоопарк.

Ослик Ветерок из Самарского зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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