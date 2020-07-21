21 Июль 2020 2020-07-21T11:32:41+03:00

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В Самарском зоопарке выбрали имя для ослика, который родился у пары Мальвы и Зайца. Малыша назвали Ветерок. Имя для ослика предлагали подписчики паблика зоопарка.

- Малыша мы назвали Ветерок! Это имя предложила Марина Дубова, за что ей большое спасибо! Теперь Ветерок носится по территории зоопарка с еще большим задором и грозится со временем превратиться в ураган, - отметили в зоопарке.

Напомним, в Самарской области могут снять ряд ограничений, который вводили из-за коронавируса. В том числе разрешат группам до 10 человек посещать зоопарк.

Ослик Ветерок из Самарского зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU