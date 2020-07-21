В Тольятти намерены разобраться с вечно горящим "Фосфором"

21 Июль 2020 2020-07-21T12:29:09+03:00

В Тольятти хотят сделать так, чтобы "Фосфор" больше не болел

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В Самарской области займутся возрождением территории бывшего завода "Фосфор", где сейчас хранится фосфоршлак, который постоянно горит. Последний пожар на заводе "Фосфор" в Тольятти тушили всю ночь, при этом горожан предупредили о выделении в воздух вредных веществ. И это уже не первое возгорание, но о предотвращении ЧП никто не заботится. Губернатор Дмитрий Азаров поручил срочно разобраться в этом вопросе и подготовить комплексный план реновации территории.

- Насколько мне известно, сейчас появился добросовестный инвестор, который планирует вернуть площадку к жизни. Давайте посмотрим на эти планы и придадим им статус приоритетных, поддержим людей, чтобы наконец навести порядок на этой территории, - отметил глава региона.

Такой план теперь должны подготовить в течение месяца. Важно, чтобы территория завода использовалась с пользой, а не стояла как памятник опасным захоронениям.

ИСТОЧНИК KP.RU