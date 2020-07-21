Коронавирус убил здоровую женщину в Самаре
Стало известно, кто умер из-за коронавируса в Самарской области 21 июля 2020 года. По информации оперативного штаба, скончалась женщина, у которой тестирование выявило коронавирус. Ей было 54 года и она ничем серьезным не болела, по крайней мере в сообщении ни о каких сопутствующих заболеваниях не говорится.
Еще один пациент, который умер, это 72-летний мужчин, у него были проблемы с сердцем, поэтому организм в борьбе с вирусом, к сожалению, победить не смог.
Всего на данный момент скончались 76 человек в Самарской области, в равной степени среди них есть и женщины, и мужчины. В основном умирают люди пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями, но за все время вирус также расправился и с несколькими молодыми самарцами, которые в том числе и не испытывали проблем со здоровьем.
Однако, не все пожилые пациенты с коронавирусом умирают. 95-летняя ветеран ВОВ в Самаре Клавдия Щербакова справилась с инфекцией несмотря на свой возраст.
Всего на 21 июля в регионе заболели 6437 человек, выздоровели 4061 человек.
На интерактивной карте можно посмотреть, где больше всего болеют коронавирусом в Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU