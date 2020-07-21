2020-07-21T13:33:39+03:00
Общество

Коронавирус убил здоровую женщину в Самаре

Еще одна жертва на 21 июля - 72-летний дедушка, который страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Спасти удается не всех пациентовСпасти удается не всех пациентов
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Стало известно, кто умер из-за коронавируса в Самарской области 21 июля 2020 года. По информации оперативного штаба, скончалась женщина, у которой тестирование выявило коронавирус. Ей было 54 года и она ничем серьезным не болела, по крайней мере в сообщении ни о каких сопутствующих заболеваниях не говорится.

Еще один пациент, который умер, это 72-летний мужчин, у него были проблемы с сердцем, поэтому организм в борьбе с вирусом, к сожалению, победить не смог.

Всего на данный момент скончались 76 человек в Самарской области, в равной степени среди них есть и женщины, и мужчины. В основном умирают люди пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями, но за все время вирус также расправился и с несколькими молодыми самарцами, которые в том числе и не испытывали проблем со здоровьем.

Однако, не все пожилые пациенты с коронавирусом умирают. 95-летняя ветеран ВОВ в Самаре Клавдия Щербакова справилась с инфекцией несмотря на свой возраст.

Всего на 21 июля в регионе заболели 6437 человек, выздоровели 4061 человек.

На интерактивной карте можно посмотреть, где больше всего болеют коронавирусом в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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