В Самарской области с разницей в час утонули двое мужчин

21 Июль 2020 2020-07-21T12:45:39+03:00

Число жертв ЧП на воде в регионе уже достигло 39 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедии произошли на водоемах в Тольятти и Самаре

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В Самарской области продолжает расти число утопленников. Погибли уже 39 человек, в том числе 13 детей. Последние два случая произошли накануне, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Так, первый случай зафиксировали в 16:50 в Железнодорожном районе областной столицы. В реке Самаре в районе улицы Набережная реки Самары, 336 утонул 45-летний мужчина. Из воды его извлекли спасатели ПСС региона.

Второе ЧП произошло буквально через час, но уже в Комсомольском районе Тольятти. Там из озера Восьмерка в 17:40 извлекли тело погибшего мужчины. Ему было 29 лет.

По данным оперативного ведомства, чаще всего трагедии на воде происходят на необорудованных пляжах. Там не проверено дно и нет спасателей. Сейчас в регионе официально работают только 18 пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU