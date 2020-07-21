2020-07-21T13:34:16+03:00
Общество

Стало известно, как еще 57 человек заразились коронавирусом в Самарской области 21 июля

Появилась информация, где живут и как именно заболели коронавирусом еще 57 человек в Самарской области 21 июля
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самарской области нашли еще 57 зараженных коронавирусомВ Самарской области нашли еще 57 зараженных коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб подробно рассказал, как и где заразились коронавирусом еще 57 жителей Самарской области 21 июля. Данные опубликованы в специальном мессенджере организации. Известно, что почти две трети пациентов, у которых обнаружили коронавирус, живут в Самаре, шестеро - в Тольятти.

Еще коронавирус нашли у трех человек из Новокуйбышевска и у двух из Кинеля. Пациенты с положительным результатом нашлись в Большечерниговском, Красноярском, Похвистневском и Ставропольском районах. Где болеют больше всего, можно увидеть на интерактивной карте.

Уже по традиции большая часть зараженных - 38 человек - это те, кто уже лежал в больницах с ОРВИ и пневмонией. Девять человек заразились, контактируя с уже выявленными больными, пять в Самаре, по одному в Тольятти, Кинеле, Новокуйбышевске и Красноярском районе. Остальные - это те, кто проходил профосмотр и неожиданно для себя узнал о болезни.

Всего зараженных 6437 - с начала пандемии, в Самаре 3094 человека, в Тольятти 1356 человек. В небольшом Новокуйбышевске, где проживает всего-то сто тысяч человек, нашли уже 226 больных, так что ситуация здесь не самая лучшая.

Сообщая эти данные, оперштаб предупреждает: расслабляться рано, несмотря на отмену почти всех ограничений, самим людям стоит быть осторожнее и по возможности соблюдать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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