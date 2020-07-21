2020-07-21T12:53:39+03:00
Общество

Связанного с "Законовскими" бизнесмена обязали убрать свои участки на Кировском рынке

Зачистка произойдет возле центрального входа, земля перейдет в пользование Департамента управления имуществом
Михаил ГОРЮНОВ
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Кировский рынок - популярное место в СамареКировский рынок - популярное место в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Арбитражном суде Самарской области на днях обсуждали судьбу участков 70 кв.метров и 80 кв.метров на знаменитом Кировском рынке. Департамент управления имуществом региональной столицы подал иск о том, чтобы индивидуальный предприниматель Сергей Ашенбреннер передал их им в пользование.

Как стало известно из материалов дела, речь идет об участках в районе центрального входа у станции метро "Кировская". Они были предоставлены для использования там временного магазина. Сам Ашенбреннер на заседания не являлся, хотя был о них уведомлен.

В итоге суд принял сторону чиновников по каждому из участков. Он обязал ответчика в течение 10 дней передать их представителю департамента, при этом демонтировав установленный там павильон. Также в обоих случаях с Ашенбреннера прописали взыскать госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

Напомним, что имя Сергея Ашенбреннера фигурировало в скандальной истории экс-руководителя ЦЛРР Росгвардии региона Дмитрия Сазонова. Он проходил по нему свидетелем. Бизнесмена связывали с финансовыми делами так называемой ОПГ "Законовские". Сейчас у Сергея есть несколько дней, чтобы обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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