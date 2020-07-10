2020-07-10T14:19:22+03:00
Общество

220 млн - это слишком: адвокаты бывшего полковника Дмитрия Сазонова просит уменьшить ему штраф в 300 раз

Сторона защиты утверждает, что семья сможет выплатить не более 680 тысяч рублей
Александра БУДАЕВА
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Дмитрий Сазоерв не признал вину в получении взятокДмитрий Сазоерв не признал вину в получении взятокФото: Александра БУДАЕВА
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Сегодня в Самарском областном суде начали рассматривать апелляционные жалобы по делу бывшего полковника полиции Дмитрия Сазонова. Напомним, а феврале его признали виновным в получении взяток от членов ОПГ “Законовские” и компании ООО “Арт-Инвест”, чьи фотографы работали на выписках в самарских роддомах.

- Юридически ОПГ “Законовские” не существует, это химера, существование которой не подтверждено ни одним решением суда, - рассказал корреспонденту “КП-Самара” адвокат Дмитрий Тараборин. - А уж за что они могли платить деньги Сазонову, до того, как он возглавил в 2016 году Центр Лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, вообще непонятно.

Напомним, по версии следствия, “Законовские” платили за то, чтобы их охранную организацию не беспокоили проверками. Однако по факту проверки были, а сам Сазонов утверждает, что никому ничего и не обещал

- Более того, в деле нет видео передачи мне денег, их просто подкинули заинтересованные лица, - подчеркнул бывший страж порядка в своей апелляционной жалобе.

По этому эпизоду адвокаты просят его оправдать. А эпизод с получением денег от “Арт-Инвест” переквалифицировать на мошенничество - мол, курирование фотографов и роддомов в должностные обязанности полиции или Росгвардии не входит.

Зимой Ленинский районный суд признал Дмитрия Сазонова виновным в совершении двух эпизодов получения взяток и приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 220 млн рублей, плюс лишил его звания полковника полиции и наложил арест на все имущество семьи.

Защита сумму в 220 млн рублей охарактеризовала как “неподъемную” для семьи Сазоновых и просила существенно снизить ее, скажем, до 680 тысяч рублей.

С отдельной жалобой к суду обратилась супруга опального стража порядка: суд наложил арест не только на все имущество семьи, но и на ее личное, в том числе на квартиру, земельные участки и гараж, полученные по наследству или в дар.

Приговором Дмитрию Сазонову осталась удовлетворена лишь сторона гособвинения - по словам представителя областной прокуратуры, они-то приговор считают законным и обоснованным и просят оставить его в силе.

Какое решение примет Самарский областной суд, пока предположить сложно, рассмотрение этого дела в апелляционной инстанции только началось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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