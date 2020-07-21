В Самаре журналист заплатит 60 тыс рублей за фейк о коронавирусе

21 Июль 2020 2020-07-21T13:21:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре редактор новостного портала по решению суда должен заплатить 60 тыс рублей за размещение фейковой новости о том, что на территории города Новокуйбышевск найден пациент с коронавирусом. Тогда в начале пандемии в маленьком городе не было найдено еще ни одного зараженного, однако в социальных сетях появился пост от мужчины, который написал, что у него нашли инфекцию. Данную информацию тиражировали СМИ. И вот представителю одного из них пришлось ответить за это в суде.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области, суд рассмотрел все материалы и назначил наказание мужчине в виде административного штрафа в 60 тыс. рублей. Решение вступило в силу 21 июля.

Также полиция еще раз попросила доверять только официальным источникам. Также за недостоверную информацию по новокуйбышевскому случаю заболевания коронавирусом уже штрафовали депутата губдумы Михаила Матвеева, он даже пытался оспорить штраф.

На 21 июля в Новокуйбышевске уже выявили 226 заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU