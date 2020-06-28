2020-06-28T08:24:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре депутат Матвеев не смог оспорить штраф за фейк о коронавирусе

Теперь ему, по всей видимости, придется заплатить 45 тысяч рублей в доход государства
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Депутат Михаил Матвеев не смог доказать свою невиновность в апелляционной инстанцииДепутат Михаил Матвеев не смог доказать свою невиновность в апелляционной инстанцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самарский депутат Михаил Матвеев не смог добиться отмены штрафа в 45 тысяч рублей за публикацию, которую суд признал недостоверной.

Напомним, в основу дела легла публикация, в которой рассказывалось, как обстоит дело с распространением коронавируса в Новокуйбышевске. По словам защитником Матвева, эту информацию он не выдумал, а просто опубликовал те сведения, которые услышал на заседании Самарской губернской думы. Те же сведения были продублированы и в некоторых СМИ. Но самарская полиция посчитала, что депутат пишет неправду, и на него составили протокол по ст.13.15 КоАП РФ «Распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

В мае Октябрьский районный суд, не смотря на все доводы защитников депутата, посчитал, что он действительно виноват и приговорил его к штрафу в 45 тысяч рублей. В июне Самарский областной суд рассмотрел жалобу Матвеева на решение суда районной инстанции, но ситуации это не изменило: теперь решение суда считается вступившим в законную силу, и платить за фейк придется, как ни крути.

Между тем, второй суд по аналогичному поводу Михаил Матвеев выиграл. Напомним, самарская полиция составила на него еще один протокол по ст.13.15 КоАП РФ – на сей раз за публикацию о сотруднице ОВД, которая, возможно, больна коронавирусом. В суде депутат и его адвокаты сумели доказать: на момент публикации информация была достоверной, это позже выяснилось, что COVID-19 у женщины нет. Суд рассудил, что нарушения со стороны Матвеева в таком случае нет и вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре депутата оштрафовали на 45 тысяч за фейк о коронавирусе

Он настаивает, что недостоверных сведений не распространял, и решение суда намерен обжаловать (подробности)

Самарская полиция не смогла наказать депутата за публикацию о сотруднице МВД с подозрением на COVID-19

Сегодня суд официально прекратил дело о коронавирусном фейке (подробности)

Мать двоих детей из Тольятти заплатит за комментарий про умирающих от коронавируса

Женщина услышала страшилку в парикмахерской и кинулась распространять фейки в социальных сетях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самара, Тольятти и Сызрань снова в числе "лидеров" по числу заболевших коронавирусом
Самарские водолазы прямо по дну реки провели интернет к плавучей сцене для «Рока на Волге»
В Самарской области выявили еще 62 случая коронавируса
Жителя Пензы заставляют платить штрафы за двойника из Самары
Машина восстановлению не подлежит: под Сызранью "Лада Гранта" вылетела в кювет и перевернулась
В Тольятти молодая мать перепила и заснула, пока ее сын гулял по крышам гаражей
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с фурой под Сызранью
В Самаре депутат Матвеев не смог оспорить штраф за фейк о коронавирусе
Сызранские рыбаки снова выловили в Волге удивительную рыбу
Самарцев напугал ультрафиолетовый шторм
В Самаре добровольцы 12 часов искали пропавшую бабушку
В Самаре на набережной выстроились очереди в рестораны
Стекло вдребезги: в Тольятти неопытный водитель сбил юного велосипедиста
Туристам предлагают регистрировать виртуальные лагеря на Грушинской поляне
Прокуратура проверит, кто виноват, что в центре города пять вагонов сошли с рельсов
Стало известно, где в Самарской области нашли больше всего зараженных коронавирусом 27 июня
Сызрань атакуют змеи, люди в панике