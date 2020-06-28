В Самаре депутат Матвеев не смог оспорить штраф за фейк о коронавирусе

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:24:40+03:00

Теперь ему, по всей видимости, придется заплатить 45 тысяч рублей в доход государства

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Самарский депутат Михаил Матвеев не смог добиться отмены штрафа в 45 тысяч рублей за публикацию, которую суд признал недостоверной.

Напомним, в основу дела легла публикация, в которой рассказывалось, как обстоит дело с распространением коронавируса в Новокуйбышевске. По словам защитником Матвева, эту информацию он не выдумал, а просто опубликовал те сведения, которые услышал на заседании Самарской губернской думы. Те же сведения были продублированы и в некоторых СМИ. Но самарская полиция посчитала, что депутат пишет неправду, и на него составили протокол по ст.13.15 КоАП РФ «Распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

В мае Октябрьский районный суд, не смотря на все доводы защитников депутата, посчитал, что он действительно виноват и приговорил его к штрафу в 45 тысяч рублей. В июне Самарский областной суд рассмотрел жалобу Матвеева на решение суда районной инстанции, но ситуации это не изменило: теперь решение суда считается вступившим в законную силу, и платить за фейк придется, как ни крути.

Между тем, второй суд по аналогичному поводу Михаил Матвеев выиграл. Напомним, самарская полиция составила на него еще один протокол по ст.13.15 КоАП РФ – на сей раз за публикацию о сотруднице ОВД, которая, возможно, больна коронавирусом. В суде депутат и его адвокаты сумели доказать: на момент публикации информация была достоверной, это позже выяснилось, что COVID-19 у женщины нет. Суд рассудил, что нарушения со стороны Матвеева в таком случае нет и вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU