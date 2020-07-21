2020-07-21T14:25:44+03:00
Общество

В Самаре разрешили групповые экскурсии в музеи и зоопарк

Постановление о снятии ограничений подписал губернатор Дмитрий Азаров
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
В зоопарке теперь ждут гостей группамиВ зоопарке теперь ждут гостей группами
Изменить размер текста:

В Самаре отменили очередные антикоррнавируснын ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. С 21 июля разрешаются экскурсии в музеи и зоопарк группами, не более 10 человек в каждой. А летнее время, когда активно в Самару приезжают туристы и хочется куда-то вывести детей, это очень своевременное решение.

Кроме того, в регионе с 21 июля также открываются не только фитнес-центры, но и все спортивные объекты, ровно на тех же условиях. Проводить разрешат не только федеральные, но и местные соревнования, при условии заполнения зрителями не более 10% трибун.

Напомним, что сегодня в регионе уже работают рестораны, фитнес-центры, состоялся первый заезд в детские лагеря, работают санатории и турбазы. Всего к данному моменту заболели 6437 человек в регионе с начала пандемии. Свободно около 62% коечного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Покойся с миром, друг»: Дмитрий Азаров простился с Александром Карпушкиным
В Самаре разрешили групповые экскурсии в музеи и зоопарк
В Самаре журналист заплатит 60 тыс рублей за фейк о коронавирусе
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
"Магнит" открыл в Самаре тестовый магазин-дискаунтер "Моя цена"
Связанного с "Законовскими" бизнесмена обязали убрать свои участки на Кировском рынке
Стало известно, как еще 57 человек заразились коронавирусом в Самарской области 21 июля
В Самарской области с разницей в час утонули двое мужчин
Коронавирус убил здоровую женщину в Самаре
В Тольятти намерены разобраться с вечно горящим "Фосфором"
Стало известно, для чего в Самаре собирают старые почтовые ящики
Самарцы смогут купить квартиры с чистовой отделкой и получить подарок
В Пестравском районе улучшится качество воды
В Сызрани сдали долгострой на углу Пензенской и Фридриха Энгельса
В Самарском зоопарке выбрали имя для ослика
Банк ВТБ выпустил масштабное обновление приложения «Мой умный город»
Еще 57 зараженных коронавирусом нашли в Самарской области
Розыск 15-летнего подростка в Самаре закончился страшной трагедией