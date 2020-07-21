В Самаре разрешили групповые экскурсии в музеи и зоопарк

21 Июль 2020 2020-07-21T14:25:44+03:00

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В Самаре отменили очередные антикоррнавируснын ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. С 21 июля разрешаются экскурсии в музеи и зоопарк группами, не более 10 человек в каждой. А летнее время, когда активно в Самару приезжают туристы и хочется куда-то вывести детей, это очень своевременное решение.

Кроме того, в регионе с 21 июля также открываются не только фитнес-центры, но и все спортивные объекты, ровно на тех же условиях. Проводить разрешат не только федеральные, но и местные соревнования, при условии заполнения зрителями не более 10% трибун.

Напомним, что сегодня в регионе уже работают рестораны, фитнес-центры, состоялся первый заезд в детские лагеря, работают санатории и турбазы. Всего к данному моменту заболели 6437 человек в регионе с начала пандемии. Свободно около 62% коечного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU