2020-07-21T18:26:22+03:00
Общество

«Покойся с миром, друг»: Дмитрий Азаров простился с Александром Карпушкиным

Чиновник скончался на 50-ом году жизни
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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У зампреда были проблемы со здоровьем. Фото: правительство Самарской области.У зампреда были проблемы со здоровьем. Фото: правительство Самарской области.
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В Самаре простились с заместителем председателя правительства региона Александром Карпушкиным. Проводить в последний путь коллегу пришел и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Слова прощания глава региона выложил в инстаграме.

- Покойся с миром, друг! Ты так много сделал для Самары, всей нашей области, и мог бы сделать гораздо больше, но твой ранний уход не дал раскрыться всем твоим талантам, не позволил многое успеть... Даст Бог, все, что мы вместе планировали, воплотим в жизнь. Ты всегда добивался свершений, брал ответственность на себя и был человеком, на которого можно было положиться в любой ситуации. Твои отзывчивость и внимание к людям навсегда оставили в сердце каждого память о тебе как о выдающемся Человеке. Соболезную родным и близким, - написал Дмитрий Азаров.

Александру Карпушкину было 49 лет. Он скончался в это воскресенье, 19 июля. У зампреда правительства были проблемы со здоровьем.

azarov.lifeazarov.life
Покойся с миром, друг!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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