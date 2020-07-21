Эксперты рассказали, какую машину чаще всего самарцы покупают с рук

21 Июль 2020 2020-07-21T19:11:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, какую иномарку чаще всего покупают с рук (а также и перепродают) жители Самары. Аналитики Автостат провели исследование на рынке легковых авто по всем городам-миллионникам. В большинстве городов самым популярным стал Ford Focus, именно его чаще всего продавали с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. Также именно эту модель любят в Екатеринбурге, Челябинске и Воронеже.

Еще в четырех городах - в Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани и Уфе - любят Киа Рио. А в Самаре лидером стал внедорожник Шевроле Нива, который теперь снова вернулся в семью Лада.

С начала года с рук здесь купили 449 штук таких авто. Кстати, отечественная Лада также заняла первое место в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU