Эксперты рассказали, какую машину чаще всего самарцы покупают с рук
Стало известно, какую иномарку чаще всего покупают с рук (а также и перепродают) жители Самары. Аналитики Автостат провели исследование на рынке легковых авто по всем городам-миллионникам. В большинстве городов самым популярным стал Ford Focus, именно его чаще всего продавали с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. Также именно эту модель любят в Екатеринбурге, Челябинске и Воронеже.
Еще в четырех городах - в Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани и Уфе - любят Киа Рио. А в Самаре лидером стал внедорожник Шевроле Нива, который теперь снова вернулся в семью Лада.
С начала года с рук здесь купили 449 штук таких авто. Кстати, отечественная Лада также заняла первое место в Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU