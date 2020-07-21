В Самаре будут судить бывшего полицейского за взятку в полмиллиона

21 Июль 2020 2020-07-21T21:56:59+03:00

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В Самаре отдадут под суд бывшего полицейского - экс-заместителя начальника отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области. Его обвиняют в получении взятки в полмиллиона рублей. Эти деньги он получил - по версии следствия - в январе 2020 года от подчиненного за незаконное бездействие. Его просили об одном: не командовать и не заставлять коллег выполнять письменные поручения следователей по одному из уголовных дел.

В этом деле речь шла о мошенничестве со стороны одной из компаний. Наверняка, у подчиненных был и свой интерес в этом деле. Следователи отметили, что собрали достаточную доказательную базу и готовы передать уголовное дело в суд, чтобы в нем уже разбирались по существу.

В СУ СК РФ по Самарской области напомнили, что для следователей работа по расследованию коррупционных дел является одной из приоритетных.

ИСТОЧНИК KP.RU