Подросток, который погиб в страшном ДТП под Тольятти, сам был за рулем

22 Июль 2020 2020-07-22T10:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В полиции рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла примерно в 5:20 на 27 км трассы «Тольятти – Хрящевка» в Ставропольском районе. Напомним, там ВАЗ-2109 опрокинулся в кювет, в результате чего погиб 15-летний подросток и еще пять человек получили различные травмы.

- По предварительным данным, за рулем находился погибший мальчик. Он управлял автомобилем, снятым с регистрационного учета. В какой-то момент подросток не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Парень скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Его товарищей - троих подростков, 18-летнего и 20-летнего молодых людей - увезли в тольяттинскую больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU