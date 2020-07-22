2020-07-22T11:23:01+03:00
Общество

52 заболевших и одна смерть: появилась статистика коронавируса на 22 июля в Самарской области

В оперативном штабе сообщили последнюю статистику по коронавирусу в Самарской области на 22 июля на 11.40
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре уже коронавируса не очень боятсяВ Самаре уже коронавируса не очень боятсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области по состоянию на 11:40 22 июля. Тест оказался положительным у 52 новых пациентов. Чуть позже оперативный штаб расскажет, как же они заболели. По сравнению с цифрами предыдущих дней это один из самых низких показателей, число заболевших уже на протяжении долгого времени находится примерно на одной линии, так что даже можно говорить о плато.

К сожалению, 22 июля скончался еще один человек, теперь число смертей достигло 77. Всего в регионе заразились коронавирусом с начала пандемии 6489 человек, более 4000 выздоровели, сейчас большинство переносит болезнь легко и бессимптомно.

В регионе постоянно снимают все новые ограничения. Например, с 21 июля музеи и зоопарк работают для групп до 10 человек.

Всего в России коронавирусом за сутки заболели 5862 человека. Самарская область в середнячках, больше всего зараженных в Свердловской области и в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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