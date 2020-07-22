2020-07-22T13:05:19+03:00
Общество

Тольятти принял участие в акции «Мир без слез» банка ВТБ

В рамках благотворительного проекта городская детская больница № 1 получила медоборудование
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За 17 лет работы проекта более 100 детских больниц России получили финансовую поддержку от банка ВТБЗа 17 лет работы проекта более 100 детских больниц России получили финансовую поддержку от банка ВТБ
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21 июля детская больница Тольятти впервые вышла в прямой эфир, чтобы принять участие в акции благотворительного проекта «Мир без слез» банка ВТБ. В рамках программы Тольяттинская городская детская клиническая больница №1 получила необходимое медицинское оборудование, а маленькие пациенты встретились с героями программы «Спокойной ночи, малыши!» в эфире инстаграма @mirbezslez.

Из-за пандемии коронавируса акция «Мир без слез», которая является важной частью целевой программы «Здоровая страна» банка ВТБ, перешла в онлайн-формат, чтобы медицинские учреждения могли своевременно получить благотворительную помощь, а дети, находящиеся на лечении, — поддержку и подарки.

Во вторник участниками прямого эфира стали две больницы: в Тольятти и Перми. К онлайн-празднику также подключились юные пользователи со всех городов России. Зрители задавали вопросы Хрюше и Филе, делились тем, как проводят время на самоизоляции, и наблюдали за магическими фокусами Вилли Вонка, способного осуществить мечты любого ребенка. В ходе онлайн-викторины, посвященной сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», самые активные гости эфира выиграли наборы для рисования. В ближайшее время победители получат свои подарки по почте.

Первая акция «Мир без слез» прошла 17 лет назад, в 2003 году. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в различных регионах России получили финансовую поддержку от банка ВТБ. Цель программы — развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны.

«Сейчас большинство регионов все еще находятся в режиме самоизоляции. Поэтому мы нашли новый формат проведения акции, чтобы все больницы, которым в 2020 году банк обещал оказать помощь, получили ее в полном объеме. И конечно, мы не могли оставить детей без праздничного представления», — рассказал Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

В ходе онлайн-трансляции главврачи детских больниц рассказали о новом оборудовании, которое появилось в медицинских центрах благодаря проекту «Мир без слез». Тольяттинская городская детская клиническая больница получила оборудование для оснащения операционного блока, рентгенологического кабинета, нейрохирургического отделения и клинической лаборатории, которое позволит улучшить качество диагностики и лечения различных заболеваний. По словам главного врача Светланы Гаршиной, в среднем за год в учреждении проводится более 4000 операций специалистами хирургического профиля, более 1000 детей с черепно-мозговыми травмами получают лечение в нейрохирургическом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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