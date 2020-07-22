Новой жертвой коронавируса в Самарской области стал мужчина без сопутствующих заболеваний
В Самарской области увеличилось количество жертв новой коронавирусной инфекции. По данным на среду, 22 июля, в регионе умер еще один пациент с COVID-19. Теперь число больных, которые не смогли побороть вирус, составляет 77 человек.
- Скончался мужчина. Ему было 59 лет, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Никакими сопутствующими заболеваниями пациент не страдал.
По данным оперштаба, показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области - 2,41, по стране выше - 8,73. Коэффициент летальности - 1,19, в стране - 1,62.
Напомним, что сегодня в губернии выявили еще 52 человека с коронавирусом. Общее число больных достигло 6489. Выздоровели больше половины пациентов - 4146.
ИСТОЧНИК KP.RU
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