2020-07-22T13:25:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Новой жертвой коронавируса в Самарской области стал мужчина без сопутствующих заболеваний

Больному было 59 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 77 человекЧисло жертв коронавируса в регионе увеличилось до 77 человекФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области увеличилось количество жертв новой коронавирусной инфекции. По данным на среду, 22 июля, в регионе умер еще один пациент с COVID-19. Теперь число больных, которые не смогли побороть вирус, составляет 77 человек.

- Скончался мужчина. Ему было 59 лет, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Никакими сопутствующими заболеваниями пациент не страдал.

По данным оперштаба, показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области - 2,41, по стране выше - 8,73. Коэффициент летальности - 1,19, в стране - 1,62.

Напомним, что сегодня в губернии выявили еще 52 человека с коронавирусом. Общее число больных достигло 6489. Выздоровели больше половины пациентов - 4146.

ИСТОЧНИК KP.RU

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