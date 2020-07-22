2020-07-22T16:26:30+03:00
Общество

Спустя девять месяцев в суд вернули дело экс-гендиректора РКЦ «Прогресс»

Александра Кирилина обвиняют в растрате и злоупотреблении полномочиями. Уже во второй раз
Александра БУДАЕВА
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Александра Кирилина пытаются судить уже во второй разАлександра Кирилина пытаются судить уже во второй разФото: Александра БУДАЕВА
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Сегодня в Кировском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. Это уже вторая попытка обвинить его в растрате и злоупотреблении полномочиями.

В августе прошлого года это же дело направлялось в суд, уже в октябре его вернули прокурору в связи с нарушениями, допущенными при составлении обвинительного заключения.

Это решение надзорное ведомство пыталось обжаловать в Самарском областном суде, но ничего не добилось. После устранения нарушений в июне 2020 года дело вновь вернули в суд.

Напомним, по версии следствия, Александр Кирилин нанес государству ущерб на 129,5 млн рублей. Ему вменяют два преступления. Во-первых, закупка гидравлического вытяжного пресса по завышенной цене - речь идет о переплате в 125 млн рублей, этот эпизод силовики квалифицировали по статье «Злоупотребление полномочиями».

Второе преступление - растрата - касается приказа, который Кирилин несколько лет назад отдал бухгалтерии предприятия. Когда расследование нарушений на ОАО «РКЦ «Прогресс» только начиналось, претензии предъявлялись сначала заместителю Кирилина - главному инженеру Сергею Тюлевину. По решению суда Тюлевина отстранили от работы, а Кирилин после этого дал приказ бухгалтерии завода выплатить проштрафившемуся сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск - 3,5 млн рублей. Следствие считает это незаконным, сам Кирилин ничего предосудительного в своих действиях не видит.

Удастся ли в этот раз рассмотреть уголовное дело по существу, пока не ясно. Санкции статей, по которым судят Кирилина, предусматривают наказание в виде реального лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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