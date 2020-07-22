2020-07-22T18:21:05+03:00
Происшествия

Заместительницу главы УФССП региона не стали арестовывать за должностные преступления

Следователи считают, что женщина замешана в преступной схеме, из-за которой государство не досчиталось миллионов рублей
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: принтскрин видео.
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В Самарском районном суде сегодня, в среду 22 июля, избирали меру пресечения заместителю главы судебных приставов региона Елене Винокурской. Напомним, что ее подозревают в превышении должностных полномочий.

- Следствие ходатайствовало о домашнем аресте подозреваемой. Суд, исходя из представленных материалов, назначил ей запрет на совершение определенных действий до 15 сентября, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в суде.

Женщине запретили выходить из дома с 20-00 до 6 утра, пользоваться интернетом и телефоном без крайней необходимости, приближаться к своей работе и общаться со свидетелями.

Как считают следователи, Винокурская замешана в проделках руководства межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по Самаре. По версии правоохранителей, сотрудники ведомства не зарегистрировали 7299 судебных приказов и 4586 исполнительных листов, поступивших из ФНС. Из-за этого бюджет не досчитался налогов, сборов и пошлин. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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