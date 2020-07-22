Евгений Савин сообщил, что "Крылья Советов" могут за деньги уговорить "Тамбов" отказаться от РПЛ

22 Июль 2020 2020-07-22T22:59:15+03:00

По словам известного блогера и экс-форварда "КС", речь идет о сумме в 300-500 миллионов рублей

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Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", а ныне популярный блогер Евгений Савин прокомментировал вылет волжан в ФНЛ. Он заявил, что, по слухам, у волжан еще есть шанс остаться.

- Говорят, 300 - 500 миллионов рублей сейчас едет в сторону Тамбова, чтобы они отказались от участия в РПЛ, и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдет, - написал Савин у себя в Instagram.

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков уже отреагировал на эту информацию и опроверг ее. - Мы можем продать место в РПЛ за 300-500 миллионов? А кто это сказал? Такую чушь даже комментировать не хочется. Ужасный бред, - сообщил Худяков sport24.ru.

Ведущий ютуб-канала "КраСава" же добавил: "Крылья давно пробили ДНО! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области в команде, где 100 % бюджетные деньги?"

Напомним, что о понижении "КС" в классе стало известно после того, как подмосковные "Химки" решили заявляться в РПЛ. Как сообщил "КП-Самара" пресс-атташе самарцев Максим Съестнов, клуб считает, что "не все было спортивно", и отправил в премьер-лигу письмо по поводу сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU