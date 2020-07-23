2020-07-23T11:55:38+03:00
Спорт

Бывший президент «Крыльев»: «Спортдир взял за руку Глушенкова и увез его в «Химки»

Виктор Развеев сообщил, что полузащитник продолжит карьеру в подмосковном клубе
Дмитрий КРИВЕНЦОВВера ЦЫГАНКОВА
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За «Крылья» Максим Глушенков выступал на правах аренды.За «Крылья» Максим Глушенков выступал на правах аренды.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев заявил, что спортивный директор команды Геннадий Голубин лично приехал за арендованным у «Спартака» полузащитником Максимом Глушенковым и увез его. Футболист продолжит карьеру в подмосковных «Химках».

- Приехал спортивный директор Голубин, взял за руку Глушенкова и увез его. Куда? В «Химки». Каким образом спортивный директор «Крыльев Советов» имеет отношение к «Химкам»? Кто мне ответит на этот вопрос? – сказал Развеев в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» в программе «Крутой кипяток» на телеканале «Терра».

Напомним, «Крылья Советов» по итогам сезона лишились места в Российской премьер-лиге. Вместо самарцев в высшем дивизионе будут выступать «Химки».

Названо имя игрока, который первый покинул "Крылья Советов" после неудачного сезона

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Все интервью с Виктором Развеевым смотрите на телеканале «Терра» в 20:30 по самарскому времени, а также читайте на сайте samara.kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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