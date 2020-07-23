Билайн Бизнес предлагает своим клиентам сократить расходы на электроэнергию

23 Июль 2020 2020-07-23T12:45:14+03:00

Данная услуга будет доступна для представителей малого и среднего бизнеса

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Билайн Бизнес запускает услугу «Энергоконсалт» для клиентов малого и среднего бизнеса, потребляющих большие объемы электроэнергии в процессе своей деятельности.

В компании уверены, что профессиональная экспертная поддержка по оптимизации расходов на электроэнергию поможет сократить финансовую нагрузку на предприятия, которые не остановили работу, на вновь открывающиеся после нерабочих дней офисы, на арендодателей бизнес-помещений, потерпевших финансовые убытки вследствие введения режима самоизоляции.

Для расчета энергоэффективности предприятия эксперты Билайн Бизнес будут проводить аудит технической документации и договоров энергоснабжения. При этом проверяется:

- корректность применения уровней нерегулируемых цен на электричество (мощность);

- корректность начисления объемов потерь электрической энергии.

Помимо аудита планируется осуществлять:

1. анализ тарифообразования в регионах присутствия объектов и предоставлять рекомендации по выбору оптимальной ценовой категории для расчетов за потребленную электроэнергию;

2. предоставление иных рекомендаций, направленных на снижение стоимости потребления электроэнергии.

Оплата за консультационные услуги будет взиматься по факту получения экономического эффекта.

ИСТОЧНИК KP.RU