2020-07-23T17:57:31+03:00
Происшествия

Полицейского с наркотиками задержали в Самаре

У полицейского в автомобиле нашли 2,55 грамма наркотиков
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре с наркотиками задержали полицейскогоВ Самаре с наркотиками задержали полицейского
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В Самаре с наркотиками поймали полицейского. Мужчина в своем автомобиле ехал по улице Сергея Лазо в Управленческом. Когда его остановили, в салоне нашли 2,55 гр мефедрона. Их изъяли сотрудники отдела собственной безопасности управления.

Сейчас в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Он работал инспектором отделения организации комплексного использования сил и средств отдела охраны обеспечения порядка МВД. Сейчас его подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотических средств - это 228 статья.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, органам правопорядка предстоит выяснить, что произошло и в чем еще может быть виноват сотрудник.

Ранее мы писали о полицейских-фальсификаторах, из-за которых могут быть пересмотрены десятки приговоров наркоманам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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