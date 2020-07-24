Самарскую область избавили от зарослей конопли

24 Июль 2020 2020-07-24T00:04:25+03:00

Полицейским в июле удалось обнаружить и ликвидировать 58 тыс кв.м. растений

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В Самарской области уничтожили 58 тыс кв.м. зарослей конопли за июль. Эти территории полиция нашла в рамках оперативно-профилактической операции "Мак-2020". Все заросли уничтожили. Один из самых крупных участков дикой конопли нашли в Сергиевском районе - наркотикосодержащее растение занимало 1250 кв.м.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, участок очистили с помощью роторной косилки.

Также в ходе операции полиция выявила каналы сбыта наркотиков растительного происхождения. В Тольятти оперативники изъяли у 30-летнего мужчины пять пакетов с гашишем, он весил 960 граммов. Мужчине теперь грозит уголовное наказание.

А у жительницы Волжского района обнаружили и изъяли 50 граммов марихуаны. Ей тоже предстоит ответить за творимое беззаконие.

В Самарскуой области уничтожили поля конопли.

ИСТОЧНИК KP.RU