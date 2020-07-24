«Динамо-Самара» крупно уступило «Локомотиву» в чемпионате России по пляжному футболу

24 Июль 2020 2020-07-24T08:33:35+03:00

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«Динамо-Самара» проиграло московскому «Локомотиву» в матче шестого тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счетом 4:10. В составе волжан голами отметились Юрий Петровский (дубль), Денис Мануйлов и Валентин Михайлов.

После шести туров «Динамо» набрало шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч волжане проведут сегодня, 24 июля, против московского «Спартака».

Другой самарский клуб «Крылья Советов» пока не может набрать очков в чемпионате страны. Накануне волжане потерпели шестое поражение подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU