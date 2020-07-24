2020-07-24T10:30:53+03:00
Новости компаний

ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты

Наиболее предпочтительный срок у заемщиков - середина месяца
Поделиться:
Большинство заемщиков предпочитают погашать кредиты 15 числаБольшинство заемщиков предпочитают погашать кредиты 15 числаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

ВТБ предлагает выбрать удобную дату погашения ежемесячных платежей по новым кредитам наличными. Сегодня каждый второй клиент воспользовался данной возможностью в офисе ВТБ. По данным банка, большинство заемщиков предпочитают погашать кредиты 15 числа.

При оформлении кредита наличными в офисе ВТБ клиент может самостоятельно выбрать наиболее подходящую дату внесения ежемесячных платежей по кредиту наличными или программе «Рефинансирование». Ранее датой будущих платежей всегда назначалась дата оформления кредита, что не всегда было удобно.

Сегодня наиболее популярной датой среди заемщиков является 15-е число, его выбрали максимальное число клиентов, которые воспользовались данной возможностью. Следом идут 20-е, 25-е и 10-е числа месяца соответственно.

«При оформлении кредита наличными клиенты сами решают, в какой день вносить ежемесячные платежи по договору. Наш сервис позволяет выбрать именно ту дату, которая удобна заемщику. При этом мы видим, что наиболее комфортным периодом для внесения платежей по кредиту является первая декада месяца. Поскольку клиент уже получил заработную плату и ему проще планировать свой бюджет на месяц», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительские кредиты» банка ВТБ. – «Спустя два месяца после запуска, мы видим насколько востребован выбор даты – им уже воспользовались более 55% наших клиентов. Мы стремимся предложить максимально удобные и выгодные сервисы, что является основой стратегии банка».

Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Минимальная ставка составляет 7,5% годовых при оформлении страховой программы. Оформить заявку можно на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На молодежном форуме «iВолга-2020» откроется смена «Мой бизнес»
В Самаре отремонтируют спортзал школы, где ученик пострадал из-за ветхого пола
Абитуриенты Самарской области могут отправить документы в вузы почтой
СГЭУ вступил в Консорциум образовательных организаций в статусе опорного центра по направлениям цифровой экономики
Вандалы, осквернившие памятник воинам-интернационалистам в Самаре, попали на камеры
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 42 человека в Самарской области 24 июля
АВТОВАЗ приостанавливает производство автомобилей
В Самарской области за сутки 24 июля нашли 42 заболевших коронавирусом
В Самаре создали петицию против строительства новой картинг-трассы в парке Гагарина
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Самаре Hyundai после ДТП с «Приорой» сбил женщину-пешехода
Талалаев может покинуть «Крылья Советов» и возглавить клуб РПЛ
Трамваи № 7, 11 и 12 вновь начнут ходить до «Самара Арены»
На выходных в Самарской области местами пройдут дожди и могут быть грозы
Жительница Самары попала под статью за отказ лечить 7-летнюю дочь
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
Груженая фура перевернулась в Самарской области
«Динамо-Самара» крупно уступило «Локомотиву» в чемпионате России по пляжному футболу
Названы самые крупные должники среди самарских управляющих компаний
Самарскую область избавили от зарослей конопли
В Самаре в конце августа пройдет международный фестиваль «Самарское знамя»
Пляжные «Крылья Советов» проиграли шестой матч подряд в чемпионате России
По Тольятти ездил полыхающий грузовик
Школа на Пятой просеке уже стала трехэтажной
В Самаре осквернили памятник воинам перед днем ВМФ
Бывшего следователя Веру Рабинович за взятки хотят лишить звания полковника