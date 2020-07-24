2020-07-24T11:12:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области за сутки 24 июля нашли 42 заболевших коронавирусом

Данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области по состоянию на 24 июля 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарское области с каждым днем находят все меньше больных COVID-19В Самарское области с каждым днем находят все меньше больных COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна статистика коронавируса в Самарской области на пятницу, 24 июля. С каждым днем в регионе находят все меньше больных. За последние сутки выявили 42 новых пациента, накануне это число было немного больше - 49.

- В Самарской области число пациентов с COVID-19 достигло 6580 человек, больше половины пациентов выздоровели - 4326. За последние сутки лечение закончили еще 70 человек, - сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Отметим, что число жертв коронавирусной инфекции в регионе осталось неизменным. По данным на 24 июля в губернии не умер ни один пациент с COVID-19. В целом же по стране зарегистрировали 5811 случаев заболевания за сутки. Количество людей, которые смогли победить инфекцию, больше - 8444.

ИСТОЧНИК KP.RU

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