Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 42 человека в Самарской области 24 июля

24 Июль 2020 2020-07-24T12:15:30+03:00

Рассказываем, в каких городах нашли больше всего заболевших коронавирусом 24 июля 2020 года и как их выявили

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В Самарской области 24 июля обнаружили еще 42 больных коронавирусом. Тенденции остаются прежними: заболевших становится меньше с каждым днем, таким образом можно говорить о снижении уровня заболеваемости коронавирусом.

Прежней остается и еще одна тенденция: все чаще коронавирус находят именно у тех, кто уже лежит в больнице с гриппом и ОРВИ. В этот раз таких пациентов 34 - то есть даже больше 60%. Получается, что количество занятых коек в результате не растет. И сейчас свободно практически 60% мест в больницах. Это дает властям возможности для маневра и отмены все новых ограничений.

Также в последнее время достаточно большой процент пациентов это те, кто проходит профосмотр и узнает о своем диагнозе. В этот раз таких пациентов пять. И неуклонно снижается число людей, которые заразились от контакта с уже болеющими людьми.

Если говорить о географии, то 25 человек заболели в Самаре, пять - в Тольятти, по одному в Жигулевске, Сызрани, Чапаевске, Кинеле, Безенчукском, Большеглушицком, Волжском, Клявлинском, Кошкинском, Пестравском, Сергиевском и Ставропольском районах.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 6580 человек, умерли 78 человек, выздоровелп 4326.

ИСТОЧНИК KP.RU