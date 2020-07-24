2020-07-24T13:09:52+03:00
Общество

Вандалы, осквернившие памятник воинам-интернационалистам в Самаре, попали на камеры

Полицейские подозревают в вандализме парня и девушку [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Ночью 19 июля молодые люди разрисовали памятник на площади Памяти СамареНочью 19 июля молодые люди разрисовали памятник на площади Памяти СамареФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В деле об осквернении памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах, который установлен на площади Памяти на улице Мичурина в Самаре, появились первые подозреваемые. Напомним, ночью 19 июля неизвестные вандалы разрисовали мемориал. Надписи уже стерли, и теперь полиция ищет, кто их нанес.

- Отделом дознания ОП № 4 возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Подозреваемые попали на записи камер наружного видеонаблюдения. По предварительным данным, это молодой человек и девушка в возрасте около 18-20 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы парня: рост 165-170 см, темные волосы. Был одет в светлую майку, черные бриджи и кроссовки. При себе у него был рюкзак. Особая примета — татуировка на правой икроножной мышце.

Приметы девушки: рост 165-170 см, светлые волосы. Она была одета в белую майку, светлые бриджи в клетку, белые кроссовки. На голове — черная кепка.

Полицейские просят всех, кто стал очевидцем произошедшего или что-либо знает о личности подозреваемых, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Вандалы, осквернившие памятник воинам в Самаре.Видео: ГУ МВД по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На молодежном форуме «iВолга-2020» откроется смена «Мой бизнес»
В Самаре отремонтируют спортзал школы, где ученик пострадал из-за ветхого пола
Абитуриенты Самарской области могут отправить документы в вузы почтой
СГЭУ вступил в Консорциум образовательных организаций в статусе опорного центра по направлениям цифровой экономики
Вандалы, осквернившие памятник воинам-интернационалистам в Самаре, попали на камеры
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 42 человека в Самарской области 24 июля
АВТОВАЗ приостанавливает производство автомобилей
В Самарской области за сутки 24 июля нашли 42 заболевших коронавирусом
В Самаре создали петицию против строительства новой картинг-трассы в парке Гагарина
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Самаре Hyundai после ДТП с «Приорой» сбил женщину-пешехода
Талалаев может покинуть «Крылья Советов» и возглавить клуб РПЛ
Трамваи № 7, 11 и 12 вновь начнут ходить до «Самара Арены»
На выходных в Самарской области местами пройдут дожди и могут быть грозы
Жительница Самары попала под статью за отказ лечить 7-летнюю дочь
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
Груженая фура перевернулась в Самарской области
«Динамо-Самара» крупно уступило «Локомотиву» в чемпионате России по пляжному футболу
Названы самые крупные должники среди самарских управляющих компаний
Самарскую область избавили от зарослей конопли
В Самаре в конце августа пройдет международный фестиваль «Самарское знамя»
Пляжные «Крылья Советов» проиграли шестой матч подряд в чемпионате России
По Тольятти ездил полыхающий грузовик
Школа на Пятой просеке уже стала трехэтажной
В Самаре осквернили памятник воинам перед днем ВМФ
Бывшего следователя Веру Рабинович за взятки хотят лишить звания полковника