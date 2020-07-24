Вандалы, осквернившие памятник воинам-интернационалистам в Самаре, попали на камеры

24 Июль 2020 2020-07-24T13:09:52+03:00

Ночью 19 июля молодые люди разрисовали памятник на площади Памяти Самаре Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В деле об осквернении памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах, который установлен на площади Памяти на улице Мичурина в Самаре, появились первые подозреваемые. Напомним, ночью 19 июля неизвестные вандалы разрисовали мемориал. Надписи уже стерли, и теперь полиция ищет, кто их нанес.

- Отделом дознания ОП № 4 возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Подозреваемые попали на записи камер наружного видеонаблюдения. По предварительным данным, это молодой человек и девушка в возрасте около 18-20 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы парня: рост 165-170 см, темные волосы. Был одет в светлую майку, черные бриджи и кроссовки. При себе у него был рюкзак. Особая примета — татуировка на правой икроножной мышце.

Приметы девушки: рост 165-170 см, светлые волосы. Она была одета в белую майку, светлые бриджи в клетку, белые кроссовки. На голове — черная кепка.

Полицейские просят всех, кто стал очевидцем произошедшего или что-либо знает о личности подозреваемых, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/792396" frameborder="0"></iframe> Вандалы, осквернившие памятник воинам в Самаре.Видео: ГУ МВД по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU