2020-07-24T13:10:59+03:00
Общество

На молодежном форуме «iВолга-2020» откроется смена «Мой бизнес»

Впервые к участию в форуме приглашаются молодые люди в возрасте 16-35 лет из любого региона страны
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Молодежь приглашают проявить себяМолодежь приглашают проявить себя
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24–28 августа 2020 года молодежный актив России впервые увидит форум «iВолга» в формате онлайн. Впервые к участию в форуме приглашаются молодые люди в возрасте 16-35 лет из любого региона страны.

На протяжении 5 дней участники форума будут занимаются разработкой собственных инновационных проектов в различных сменах: наука и цифровые технологии, экология, гражданско-патриотическое воспитание и предпринимательство.

Смена «Мой бизнес» - практико-ориентированный онлайн-курс, участники которого получат:

- самые актуальные теоретические знания от создания проекта до его упаковки и составления плана регистрации бизнеса,

- возможность встречи с реальными предпринимателями, преуспевающими в своей сфере деятельности,

- практические домашние задания.

Участниками смены «Мой бизнес» станут 500 резидентов, планирующих найти идею и развить свой проект на форуме, а также 2000 зрителей, которые будут посещать мероприятия смены без привязки к проекту. Одним из экспертов смены по предпринимательству станет Юрий Левитас - сооснователь Black Star Burger (совместный проект Юрия и музыкального лейбла Тимати Black Star).

В рамках форума состоится конкурс проектов, победители которого получат гранты на реализацию своих бизнес-идей. Общая сумма поддержки молодежных проектов составит 1 млн. руб. Специальные призы ждут и самых активных участников форума: гаджеты, модный фирменный мерч и компьютеры топовых фирм.

Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации. «iВолга 2020» - площадка для успешной реализации ваших идей! Станьте участником яркой и перспективной молодежной онлайн-тусовки этого лета!

Успейте подать заявку до 28 июля

ИСТОЧНИК KP.RU

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