Билайн завоевал 11 наград и стал самой эффективной компанией на EFFIE AWARDS RUSSIA 2020

24 Июль 2020 2020-07-24T13:19:55+03:00

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Билайн и агентства Contrapunto и Starcom завоевали 7 золотых, 1 серебряную, 3 бронзовые награды и 5 шорт-листов престижной премии в области рекламы EFFIE AWARDS RUSSIA 2020 за проекты Бузлайн, «Почитай старших», «Гиги за… шаги, сон и мозги» и «Узнал человека – Спас человека». Проект «Почитай старших» был номинирован на Гран-при. Билайн также занял первое место среди компаний в рейтинге эффективности Effie Russia.

Сразу две золотых награды получил проект «Бузлайн» в номинациях «Медиа/ Кампания с эффективным использованием SMM» и «Фокус/Однократное вовлечение».

Литературный проект «Почитай старших» был отмечен наивысшими наградами в номинациях «Фокус/Новые технологии в коммуникациях», «Телекоммуникации. Интернет», «Аудитория/Молодёжный маркетинг», «Аудитория/ Агенты влияния. Кампании с известными персонами». И бронзовую статуэтку проект получил в номинации «Фокус/Кампании с краткосрочным эффектом».

Члены жюри EFFIE AWARDS RUSSIA 2020 присудили награды коммуникационной кампании в поддержку популярных акций, направленных на поддержку здорового образа жизни «Гиги за шаги», «Гиги за сон» и «Гиги за мозги» в номинациях «Фокус/Брендированная услуга», «Телекоммуникации. Интернет». «Гиги за сон» - бронза, «Гиги за сон, шаги, мозги» - золото, «Гиги за привычки» - серебро.

Проект «Узнал человека – Спас человека» с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» был удостоен одной из важных наград в категории special recognition «За эффективную интеграцию 17-ти целей устойчивого развития ООН» и получил бронзовую награду в номинации «Positive Change/ Позитивный вклад в общество и устойчивое развитие. Бренды/Компании».

ИСТОЧНИК KP.RU