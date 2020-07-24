2020-07-24T17:40:19+03:00
Общество

Сергей Рязанов об исписанном памятнике в Самаре: "Это - надругательство над памятью героев"

В Самаре привели в порядок памятник тем, кто погиб в необъявленных войнах
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Молодые люди попали на камерыМолодые люди попали на камеры
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В Самаре восстановили памятник героям локальных войн, над которым ночью надругались пока неизвестные молодые люди. Они изрисовали памятник надписями и попали на камеры. Поступок парня и девушки осудили все, отметив, что высказывать мнение можно на заборе,А никак не на памятнике. Свое мнение о происшедшем высказал Региональный координатор партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Историческая память» Сергей Рязанов, заместитель председателя Думы городского округа Самара.

- Это место – не просто арт-объект, это место силы, память о войнах-интернационалистах, погибших в локальных конфликтах. Вместе с представителями ветеранской организации воинов-афганцев выехали на место. Чуть раньше побывал там вместе с представителями департамента культуры Администрации городского округа Самара и главой района. Следы граффити удалены, памятник практически восстановлен, все сделано быстро и качественно, - прокомментировал он.

Он отметил, что все записи есть в распоряжении правительства и скоро "неизвестных" найдут и непременно накажут в рамках закона.

- Но морально-этическое наказание должно быть более суровым. Это - кощунство, это - надругательство над памятью героев, -подчеркнул Сергей Рязанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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