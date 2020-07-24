Тарифы на коммунальные услуги в Самаре вырастут уже в июле

24 Июль 2020 2020-07-24T18:12:53+03:00

Рост тарифов ЖКХ в этом году в регионе не должен превысить 6,8%

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Середина лета — традиционное время повышения тарифов на коммунальные услуги. В Самарской области подорожают холодная и горячая вода, канализация и электроэнергия, а чуть позже газ.

Изменения жители региона заметят уже в квитанциях за июль, когда приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области пройдет антикоррупционную экспертизу. Тогда цены на «коммуналку» изменятся следующим образом.

Так, плата за холодное водоснабжение будет рассчитываться по тарифу 35,08 рубля за кубометр, в отличие от прежних 31,6 рубля.

Почти на три рубля подорожают услуги водоотведения. С июля за канализацию вместо 17,39 рубля за кубометр, надо будет платить уже по 9,3 рубля.

На столько же вырастут и тариф на горячую воду. До 1 июля он оставлял 37,55 рубля за кубометр, после — будет уже 40,55 рубля за кубометр.

В домах со своими котельными кубометр горячей воды будет дешевле, чем в других, но тоже подрастет на несколько рублей с 31,6 до 35,08 рубля.

Немного больше денег в семейном бюджете придется предусмотреть и на отопление. Гигакалория с 1 июля будет стоить 1740 рублей вместо 1682 рублей.

Что касается электроэнергии, то по одноставочному тарифу самарцам надо будет платить 4 рубля 32 копейки вместо 4 рублей 17 копеек за кВт в час. По двухставочному тарифу цена составит — 4 рубля 82 рубля за кВт в час днем и 2 рубля 37 рубля за кВт в час ночью. Раньше эти тарифы были на уровне 4 рублей 61 копейки и 2 рублей 27 копеек соответственно.

А вот тем у кого дома есть электроплиты и электронагреватели цены подняли с 2 рублей 92 копеек до 3 рублей 2 копеек за кВт в час.

При двухтарифной системе за дневное использование электроэнергии будет взимться плата по тарифу 3 рубля 36 копеек за кВт в час, за ночное — 1 рубль 66 копеек за кВт.

Те, у кого дома стоят газовые плиты, еще месяц буду платить за газ по действующему тарифу. С 1 августа он тоже вырастет с 7 рублей 48 копеек до 7 рублей 73 копеек за кубометр ресурса.

При наличии еще и газовой колонки тариф будет 6 рублей 41 копейка, сейчас он оставляет - 6 рублей 20 копеек.

Подробнее о том, как вырастут тарифы на коммунальные услуги в городах и районах Самаской области читайте в материале "КП-Самара".

ИСТОЧНИК KP.RU