2020-07-24T22:16:02+03:00
Общество

Дресс-код купальники и мотошлемы: полуголые девушки продолжают флешмоб в Самаре

Красотки привлекали внимание не только внешним видом, но и гимнастическими упражнениями
Вера ЦЫГАНКОВА
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Эпатажная рекламная акция в Самаре прошла в нескольких районах города Фото: Скриншот с видеоЭпатажная рекламная акция в Самаре прошла в нескольких районах города Фото: Скриншот с видео
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В Самаре в самом разгаре пляжный сезон, но красивых девушек в купальниках в городе можно увидеть не только на пляжах.

В пятницу, 24 июля, несколько красоток устроили шоу около Макдоналдса на улице Полевой. Его засняли на видео очевидцы и разместили его в социальных сетях.

Девушки подъехали на парковку ресторана на черной машине в окружении мотоциклистов. Вышли из авто в купальниках, в туфлях на высоких каблуках, надели мотошлемы и начали под музыку трясти ягодицами, показывать свои гимнастические способности и размахивать огромным флагом с каким-то логотипом.

Авторы видео задаются одним единственным вопросом «Что тут вообще происходит».

Похожая картина развернулась сегодня и на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага. Там девушки в таком же эапатажном виде раздавали рекламные листовки машинного масла.

Возможно акция на Полевой была частью этой самой рекламной кампании, которая вызвала неоднозначную реакцию самарцев. Одни восхитились красивыми формами девушек, другие возмутились аморальностью подобного мероприятия.

Полуголые девушки в купальниках и мотошлемах в Самаре устроили еще одно шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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