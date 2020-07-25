Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 39 человек в Самарской области 25 июля

25 Июль 2020 2020-07-25T12:25:55+03:00

Рассказываем, в каких городах нашли больше всего заболевших коронавирусом 25 июля 2020 года и как их выявили

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В Самарской области 25 июля обнаружили еще 39 больных коронавирусом. Тенденции остаются прежними: заболевших становится меньше с каждым днем, таким образом, можно говорить о снижении уровня заболеваемости коронавирусом.

Прежней остается и еще одна наметившаяся закономерность: все чаще коронавирус находят именно у тех, кто уже лежит в больнице с гриппом и ОРВИ. В этот раз таких пациентов 25. 9 выявлены из круга контактных - 4 в Волжском районе, 3 в Самаре, по одному - в Новокуйбышевске и Безенчукском районе. Еще 5 новых заболевших не имели никаких клинических проявлений.

Если говорить о географии в целом, то 17 человек подхватили инфекцию в Самаре, 5 - в Волжском районе, по 4 - в Тольятти и Безенчукском районе, 3 - в Ставропольском районе, еще по одному - в Новокуйбышевске, а также в Исаклинском, Кошкинском, Сергиевском, Сызранском и Челно-Вершинском районах.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 6619 человек, умерли 79 человек, выздоровели 4432.

ИСТОЧНИК KP.RU