Стало известно, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области
25 июля стало известно, что в Самарской области от коронавируса умер еще один человек. Общее число жертв Covid-19 за все время в регионе теперь 79.
- Скончался 71-летний мужчина, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - сообщили в областном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
По последним сведениям, показатель смертности на 100 тысяч населения в области - 2,47, по стране - 9,03. Коэффициент летальности в области - 1,19 , в стране - 1,64.
Победили коронавирус за сутки 106 инфицированных. Общее число выздоровевших теперь - 4432. Суммарное количество заболевших - 6619. На 24 июля медицинское наблюдение проводится в отношении 334 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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