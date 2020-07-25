2020-07-25T12:45:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области

От коронавирусной инфекции скончался 71-летний мужчина
Михаил ГОРЮНОВ
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В регионе от коронавируса скончались уже 79 человекВ регионе от коронавируса скончались уже 79 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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25 июля стало известно, что в Самарской области от коронавируса умер еще один человек. Общее число жертв Covid-19 за все время в регионе теперь 79.

- Скончался 71-летний мужчина, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - сообщили в областном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

По последним сведениям, показатель смертности на 100 тысяч населения в области - 2,47, по стране - 9,03. Коэффициент летальности в области - 1,19 , в стране - 1,64.

Победили коронавирус за сутки 106 инфицированных. Общее число выздоровевших теперь - 4432. Суммарное количество заболевших - 6619. На 24 июля медицинское наблюдение проводится в отношении 334 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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