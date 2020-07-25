Самарские музыканты возложили цветы к памятнику Владимиру Высоцкому и устроили концерт в его честь

25 Июль 2020 2020-07-25T22:10:12+03:00

В Самаре почтили память знаменитого артиста, умершего ровно 40 лет назад

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В Самаре на улице Молодогвардейской почтили память легендарного поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого. К его памятнику возложили цветы, а рядом с монументом устроили импровизированный концерт.

Среди выступавших оказались городские музыканты. Так, несколько композиций исполнил Сергей Лысенко, который на различных мероприятиях, посвященных Высоцкому, часто и весьма похоже поет его песни.

25 июля великого артиста вспоминают по всей стране. Ровно 40 лет назад, в 1980 году, Владимир Семенович ушел из жизни. Сегодня, как уже писали журналисты "КП-Самара", Высоцкого добрым словом вспомнил и губернатор региона Дмитрий Азаров.

В Самаре почтили память Владимира Высоцкого.

ИСТОЧНИК KP.RU