2020-07-25T22:10:12+03:00
Общество

Самарские музыканты возложили цветы к памятнику Владимиру Высоцкому и устроили концерт в его честь

В Самаре почтили память знаменитого артиста, умершего ровно 40 лет назад
Михаил ГОРЮНОВ
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На мероприятии выступили местные музыкантыНа мероприятии выступили местные музыкантыФото: принтскрин видео.
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В Самаре на улице Молодогвардейской почтили память легендарного поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого. К его памятнику возложили цветы, а рядом с монументом устроили импровизированный концерт.

Среди выступавших оказались городские музыканты. Так, несколько композиций исполнил Сергей Лысенко, который на различных мероприятиях, посвященных Высоцкому, часто и весьма похоже поет его песни.

25 июля великого артиста вспоминают по всей стране. Ровно 40 лет назад, в 1980 году, Владимир Семенович ушел из жизни. Сегодня, как уже писали журналисты "КП-Самара", Высоцкого добрым словом вспомнил и губернатор региона Дмитрий Азаров.

В Самаре почтили память Владимира Высоцкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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