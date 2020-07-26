2020-07-26T11:47:06+03:00
Происшествия

На обводной дороге под Самарой Лада Гранта «лоб в лоб» влетела в грузовик: двое погибли

Водитель легковушки выехал на встречную полосу
Вера ЦЫГАНКОВА
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Очередной выезд на встречку под Самарой закончился трагедией Фото: ГУ МВД России по Самарской областиОчередной выезд на встречку под Самарой закончился трагедией Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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За последние стуки в Самарской области произошли несколько смертельных ДТП. Одно из них случилось вечером в субботу, 25 июля в Кинельском районе. По предварительным данным около 18:30 на 12 км самарской обводной автодороги между трассам "Урал" и "Самара-Волгоград" 27-летний молодой человек, управляя автомобилем LADA Granta лифтбек двигался со стороны Волгограда в направлении трассы «М-5 Урал».

В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Даф под управлением 48-летнего водителя. В результате этой жуткой аварии погибли водитель Лады и его 25-летний пассажир. По факту ДТП проводится проверка. В региональной Госавтоинспекции напоминают, что практически каждый выезд на полосу встречного движения является опасным маневром и совершать его нужно с максимальной осторожностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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