Экс-капитан «Крыльев Советов» раскритиковал Андрея Талалаева за уход из команды

26 Июль 2020 2020-07-26T13:04:50+03:00

Андрей Талалаев покинул Крылья после их вылета в ФНЛ Фото: ФК "Крылья Советов"

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В спортивной среде активно обсуждают изменения, которые происходят в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» после их вылета из премьер-лиги.

У десяти футболистов заканчиваются контракты. Команду уже покинули Глушенков и Рыжиков. Но самым важным событием стал уход главного тренера «Крыльев» Андрея Талалаева, который совсем недавно возглавил команду. Под его руководством самарцы сыграли шесть последних туров этого сезона РПЛ.

Такое развитие событий можно было предположить, ведь Талалаев пришел из ФНЛ и вряд ли, хотел туда возвращаться. Теперь его новым местом работы станет «Ахмат». Контракт специалиста с грозненским клубом рассчитан на два года.

Однако переход Талалева не все восприняли спокойно.

- Талалаев в Ахмате? Крылья, вы точно заслужили лучшего отношения! А вот что будет дальше делать Талалаев? Из Ахмата так просто не сбежать - там точно знают значение слова «мужчина». И цену мужских слов, - написал в своем Твиттере бывший капитан самарской команды, а сейчас тренером молодежки «Зенита» Владислав Радимов.

Он назвал поступок Андрея Талалаева предательством, особенно в такую трудную минуту для «КС», и пожелала удачи «Ахмату».

Названо имя игрока, который первый покинул "Крылья Советов" после неудачного сезона 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU