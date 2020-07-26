2020-07-26T11:10:48+03:00
Спорт

Андрей Талалаев после «Крыльев Советов» возглавит «Ахмат»

Контракт специалиста с грозненским клубом будет рассчитан на два года
Вера ЦЫГАНКОВА
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Андрей Талалаев останется в РПЛАндрей Талалаев останется в РПЛ
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Теперь уже бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев в отличие от своих прежних подопечных останется в премьер-лиге. Как пишет «Чемпионат», специалист согласовал контракт с футбольным клубом «Ахмат». Талалаев возглавит грозненскую команду после отставки Игоря Шалимова. Новый контракт рассчитан на два года.

Напомним, что 47-летний Андрей Талалаев возглавил самарскую команду за шесть туров до окончания сезона 2019/2020 в РПЛ. При нем волжанам удалось набрать 9 очков, но жто не спасло команду от 15 места в турнирной таблице и от вылета в ФНЛ.

Теперь у «Крыльев Советов» появилась задача вернуться в премьер-лигу. Под чьим руководством команда будет к этому стремиться точно не известно. Ходят слухи, что «Крылья» может возглавить экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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