2020-07-26T15:36:32+03:00
Общество

В Самарской области в День ВМФ почтили память куйбышевских моряков

На набережной Волги собрались моряки со своими семьями
Вера ЦЫГАНКОВА
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В Самаре отметили День ВМФ Фото: samregion.ruВ Самаре отметили День ВМФ Фото: samregion.ru
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В это воскресенье, 26 июля, вся страна отмечает День Военно-Морского флота. В Самарской области в честь этого события пошли торжественные мероприятия на первой очереди набережной. Там собрались люди при параде в форме ВМФ, многие пришли с женами детьми.

На набережной присутствовал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вместе с депутатами Государственной думы, Героями России Владимиром Шамановым и и Игорем Станкевичем глава региона возложил цветы к памятнику. Соловецким юнгам на одноименной аллее набережной. Этот монумент, открытый в 1992 году, посвящен подвигу ребят, которые в военные годы были зачислены в школу юнг на Соловецких островах.

Из Куйбышевской области туда попали 700 мальчишек. Больше половины – не вернулись с войны.

Глава региона отметил, что куйбышевцы – выпускники школы юнг служили и воевали на всех флотах и флотилиях.

- Я горд, что такая страница истории есть в летописи Самарской области. И есть она благодаря героическому подвигу наших с вами земляков, – сказал Дмитрий Азаров.

По данным регионального правительства, сейчас в Самарской области проживает пять ветеранов, прошедших Соловецкую школу юнг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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