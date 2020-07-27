Пляжные «Крылья Советов» крупно уступили петербургскому «Кристаллу»

27 Июль 2020 2020-07-27T09:50:43+03:00

«Крылья» в девяти турах не набрали очков. Фото: ПФК «Кристалл» / vk.com/bsc_kristall.

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«Крылья Советов» завершили первый этап чемпионата России по пляжному футболу крупным поражением от действующего победителя петербургского «Кристалла». Команда из Северной столицы забила в ворота волжан семь мячей, «Крылья» ответили одним точным выстрелом. Единственный гол в составе самарцев на счету Дамира Рафикова.

После девяти туров «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу российской Суперлиги с нулем очков. Другой самарский клуб – «Динамо» идет на пятом месте. В девятом туре волжане обыграли «Элмонт» 5:3. Лидирует саратовская «Дельта».

ИСТОЧНИК KP.RU