Пляжные «Крылья Советов» крупно уступили петербургскому «Кристаллу»
Матч чемпионата России завершился со счетом 1:7
«Крылья» в девяти турах не набрали очков. Фото: ПФК «Кристалл» / vk.com/bsc_kristall.
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«Крылья Советов» завершили первый этап чемпионата России по пляжному футболу крупным поражением от действующего победителя петербургского «Кристалла». Команда из Северной столицы забила в ворота волжан семь мячей, «Крылья» ответили одним точным выстрелом. Единственный гол в составе самарцев на счету Дамира Рафикова.
После девяти туров «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу российской Суперлиги с нулем очков. Другой самарский клуб – «Динамо» идет на пятом месте. В девятом туре волжане обыграли «Элмонт» 5:3. Лидирует саратовская «Дельта».
ИСТОЧНИК KP.RU