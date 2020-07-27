Областной суд обязал администрацию Тольятти выделить жилье для ребенка с редким генетическим заболеванием

27 Июль 2020 2020-07-27T11:24:35+03:00

Малышу часто приходится ходить бинтах - лечение отнимает много времени, сил и денег Фото: Предоставлено героем публикации

У мальчика очень тонкая и чувствительная кожа, малейшая микротрава приводит в тяжелым последствиям

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Самарский областной суд поставил точку в споре администрации Тольятти с адвокатами многодетной семьи. Четверо детей, один из которых страдает тяжелым генетическим заболеванием, чиновникам казались недостаточным аргументом для выделения им жилья. Их поставили в очередь и посоветовали запастись терпением.

Но как жить в тесноте и в обиде, если у мальчика кожа - как крыло бабочки? От малейшей ранки или синяка образуются пузыри, болячки, малышу почти все время приходится ходить в бинтах.

В феврале Центральный районный суд Тольятти посчитал, что в таких обстоятельствах квартиру семье нужно дать вне очереди, но городская администрация попыталась это решение обжаловать.

- Самарский областной суд оставил в силе решение районного суда, в удовлетворении жалобы ответчику отказано, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" адвокат Игорь Матин.

Предполагается, что жилье должны выделить в ближайшее время, но когда это произойдет и что это будет за квартира, пока не ясно. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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Многодетной семье велели ждать очереди и указали, что квартиры для таких людей покупают за счет федеральных средств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU