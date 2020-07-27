Полицейские ищут очевидцев расправы над котом, с которого заживо содрали шкуру в Тольятти

27 Июль 2020 2020-07-27T11:36:31+03:00

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Полицейские проверяют информацию об издевательствах над животным в Тольятти. Напомним, что 19 июля на улице Громовой недалеко от колхозного рынка Ирина Л. обнаружила кота, с которого заживо содрали шкуру. Она отвезла его в ветклинику, но помочь бедняге специалисты уже не смогли.

- Женщина, обнаружившая животное, опрошена. Также опрошены ветеринары, обследовавшие и усыпившие кота. Осмотрено место обнаружения животного, устанавливается наличие видеозаписей, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас правоохранители также ищут очевидцев случившегося. Их просят проявить активную гражданскую позицию и сообщить имеющуюся информацию в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU