В Самарской области в августе стартует бесплатный обучающий курс для самозанятых «Шаг к бизнесу»
Как упаковать свой проект в успешное дело жизни? Как правильно вести деятельность и оптимизировать расходы? Как получать легальный доход до 550 тысяч и не потратить ни рубля своих денег?
В августе 2020 в рамках нацпроекта по поддержке бизнеса в Самарском регионе стартует бесплатный уникальный обучающий курс «Шаг к бизнесу» для предпринимателей, которые хотят зарабатывать на своем деле. Его участники смогут:
— Упаковать свою идею в проект
— Узнать о полезных и доступных инструментах господдержки бизнеса
— Повысить доходность своего дела, наладить постоянный поток клиентов и выстроить план продаж
— Эффективно работать в налоговом статусе «самозанятый»
— Прокачаете предпринимательские скилы с лучшими экспертами
Курс — это, своего рода, пошаговая инструкция для тех, кто хочет стать профессионалом в своём деле
Эксперты доступно и понятно расскажут вам, с чего следует начать.
Участие для самозанятых региона бесплатное!
Всем желающим необходимо только заполнить заявку до 10 августа: https://mybiz63.timepad.ru/event/1339063/
ИСТОЧНИК KP.RU