В Самарской области в августе стартует бесплатный обучающий курс для самозанятых «Шаг к бизнесу»

27 Июль 2020 2020-07-27T14:28:38+03:00

В Самаре самозанятым расскажут, как вести бизнес

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Как упаковать свой проект в успешное дело жизни? Как правильно вести деятельность и оптимизировать расходы? Как получать легальный доход до 550 тысяч и не потратить ни рубля своих денег?

В августе 2020 в рамках нацпроекта по поддержке бизнеса в Самарском регионе стартует бесплатный уникальный обучающий курс «Шаг к бизнесу» для предпринимателей, которые хотят зарабатывать на своем деле. Его участники смогут:

— Упаковать свою идею в проект

— Узнать о полезных и доступных инструментах господдержки бизнеса

— Повысить доходность своего дела, наладить постоянный поток клиентов и выстроить план продаж

— Эффективно работать в налоговом статусе «самозанятый»

— Прокачаете предпринимательские скилы с лучшими экспертами

Курс — это, своего рода, пошаговая инструкция для тех, кто хочет стать профессионалом в своём деле

Эксперты доступно и понятно расскажут вам, с чего следует начать.

Участие для самозанятых региона бесплатное!

Всем желающим необходимо только заполнить заявку до 10 августа: https://mybiz63.timepad.ru/event/1339063/

ИСТОЧНИК KP.RU