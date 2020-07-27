Власти объяснили, почему решили строить картинг-трассу в центре парка Гагарина

27 Июль 2020 2020-07-27T18:58:59+03:00

В администрации парков уверяют, что у жителей спрашивали, чего они хотят

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Администрация МАУ «Парки Самары» рассказала, почему картинг-трассу решили перенести в центр парка имени Юрия Гагарина. Напомним, что после того, как это решение было объявлено, жители возмутились и написали петицию. Правда, сначала горожане возмущались, когда картинг-центр решили убрать с того места, где он всегда находился. Теперь жители недовольны новым местом.

- Почему уже созданное прекрасное место для отдыха нужно уничтожать ради строительства картинг-трассы? Детская площадка, баскетбольная площадка, зеленая зона все приносится в жертву картингу? - пишет Наталья.

В МАУ «Парки Самары» объяснили, что в июне 2020 года проводилась выездная встреча с участием общественности.

- В ходе обсуждения размещение картинг-трассы представителями общественности было согласовано, - отметили в администрации.

Также здесь добавили, что по графику на площадке проведут благоустройство и после строительства трассы посадят деревья и сделают газоны.

- По результатам экспертного заключения строительство картинг-трассы не повлияет на шумовое загрязнение придомовых территорий, - уточнили здесь. И добавили, что в парке есть участки для активного отдыха и для тихого времяпровождения в одинаковых пропорциях.

ИСТОЧНИК KP.RU