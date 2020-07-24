В Самаре создали петицию против строительства новой картинг-трассы в парке Гагарина

24 Июль 2020 2020-07-24T10:57:13+03:00

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В Самаре продолжается история с картингом в парке имени Юрия Гагарина. Сначала местные жители были недовольны, что его закрывают, а теперь им не нравится строительство площадки на новом месте. Горожане даже создали петицию против этих работ.

Напомним, закрыть картинг в парке решили из-за того, что он находился прямо под ЛЭП, что опасно. Потом его решили перенести, в качестве одного из вариантов рассматривали парк Молодежный, но в итоге площадку решили оставить в парке Гагарина, но разместить в другом месте. На прошлой неделе там стартовали строительные работы, но у некоторых самарцев это вызвало негодование.

- Строительство ведется в непосредственной близости от спортивной и детской площадок, а также жилых домов. Никаких стендов для информирования граждан о целях строительства выставлено не было. Таким образом, в центре парка появится источник сильнейшего шума и выхлопных газов. Сложно оценить ущерб экосистеме парка, - говорят авторы петиции.

Также они утверждают, что старую трассу не убрали. Они переживают, что ее так и забросят. Петицию адресовали администрации города. Авторы просят чиновников проверить, насколько законны проводимые работы. Пока обращение подписали 116 человек.

К слову, представители МАУ «Парки Самары» отметили в твиттере, что работы по переносу картинг-трассы согласованы с мэрией Самары и что они не имеют к ним отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU