2020-07-27T17:48:25+03:00
Общество

«Лето 2020» – узнай больше о бизнесе сегодня

Основная задача проекта – познакомить с эффективными решениями в бизнесе
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Основная задача проекта – познакомить с эффективными решениями в бизнесеОсновная задача проекта – познакомить с эффективными решениями в бизнесе
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В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в регионе реализуется проект «Лето 2020», в котором предприниматели и самозанятые из разных сфер деятельности делятся своими историями успеха и бизнес-кейсами.

Основная задача проекта – познакомить с эффективными решениями в бизнесе, которые в сегодняшних экономических условиях принимают представители бизнес-сообщества, чтобы сохранить своё дело и снизить негативные последствия вынужденных ограничений.

Участниками онлайн-встреч уже стали:

Сергей Васильев, владелец бизнеса в косметической сфере BIO NATURE, рассказал о своём опыте выхода на международную торговую площадку AliBaba. Познакомиться с историей самарского экспортёра можно по ссылке.

Павел Сергеев — основатель семейного кафе Panini Papa, суши-бара Токио и службы доставки еды EdaShop в Новокуйбышевске. Павел поделился с нашими подписчикам антикризисными решениями ресторанного бизнеса

Дмитрий Троян, руководитель самарской команды «Додо Пицца», поделился, как удалось сохранить рабочие места, поддержать бизнес в текущих экономических условиях и запустить новые направления работы.

Мария Горячева, амбассадор нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», известный дизайнер и основатель Дома моды, рассказала о том, как удалось сохранить производство и продажи в кризис.

Все кейсы предпринимателей Самарской области для удобства поиска и просмотра размещены по ссылке.

Узнать о предстоящих встречах с предпринимателями-участниками проекта «Лето 2020» можно на сайте mybiz63.ru в разделе «Календарь мероприятий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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