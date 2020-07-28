2020-07-28T00:37:27+03:00
Происшествия

В Самаре уголовное дело завели на дебошира, взорвашего полицейских

Мужчина кинул гранатой в стражей порядка, которые прибыли на вызов от соседей
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Подъезд весь в осколкахПодъезд весь в осколках
Изменить размер текста:

Уголовное дело завели на дебошира, который кинул гранату в полицейских, приехавших на вызов. Об этом сообщает следственный комитет Самарской области. Ему предстоит ответить за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

ЧП случилось вечером в понедельник, 27-го, около 21.00. Соседи вызвали полицию, потому что в квартире дома №98 по ул. Буянова семейная пара громко ругалась и доходило до совсем неприятных угроз. На вызов в очень приличный и даже элитный дом направились двое полицейских. Когда они находились в подъезде и пытались утихомирить буйного 58-летнего мужчину, тот открыл дверь и выкинул в подъезд гранату.

На фото СК видно, что по подъезду валяются осколки. Ими ранило одного из полицейских, осколки попали в ногу, но травмы оказались не опасными, он получил медицинскую помощь в больнице.

Сейчас следователи разбираются в произошедшем, мужчина задержан, будет решаться вопрос о мере пресечения для него

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре дебошир кинул гранату в полицейских, один в больнице

Соседи вызвали полицию к ругающимся супругам, но стражей правопорядка ждал взрывоопасный сюрприз (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Налоговику-"эпилептику", вымогавшему взятку в Самаре, дали три года условно
В Самаре "Казанка" протаранила резиновую лодку
В Самаре уголовное дело завели на дебошира, взорвашего полицейских
В Самаре не откроют кинотеатры и аттракционы
В Самаре не откроют пришкольные лагеря
От коронавируса большинство самарцев лечится дома
Самара вошла в список городов, где не против женщины-мэра. Сюрприз: у нас уже так
«Лето 2020» – узнай больше о бизнесе сегодня
Власти объяснили, почему решили строить картинг-трассу в центре парка Гагарина
Завершены масштабные работы по повышению надежности энергоснабжения Куйбышевского района Самары
В Самарской области крышечки продолжают спасать жизни
Наглец, воровавший воду в Самаре под прикрытием мусора, заплатит 80 тыс. рублей
Стало известно, когда в Самаре откроют театры
Тольяттикаучук подвел итоги мониторинга воздуха в городе в первом полугодии
Самарское метро попало в тройку лучших в России
Суд запретил на полтора года посещать стадион болельщику, который не носил маску на «Самара Арене»
В Самаре наградят красавиц из Росгвардии
СамГУПС сможет принять на бюджет более 600 абитуриентов
В Самарской области в августе стартует бесплатный обучающий курс для самозанятых «Шаг к бизнесу»
В Самаре на берегу реки смешались козы и люди
В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Самаре откроют торгово-развлекательный центр
«Крылья Советов» назвали футболистов, которые готовятся с командой к старту сезона в ФНЛ
Жители Самары кошек дарят, а собак продают
Не убил рак - добил коронавирус: стали известны подробности о новой жертве COVID-19 в Самаре
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 37 человек в Самарской области 27 июля