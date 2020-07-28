В Самаре уголовное дело завели на дебошира, взорвашего полицейских

28 Июль 2020 2020-07-28T00:37:27+03:00

Мужчина кинул гранатой в стражей порядка, которые прибыли на вызов от соседей

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Уголовное дело завели на дебошира, который кинул гранату в полицейских, приехавших на вызов. Об этом сообщает следственный комитет Самарской области. Ему предстоит ответить за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

ЧП случилось вечером в понедельник, 27-го, около 21.00. Соседи вызвали полицию, потому что в квартире дома №98 по ул. Буянова семейная пара громко ругалась и доходило до совсем неприятных угроз. На вызов в очень приличный и даже элитный дом направились двое полицейских. Когда они находились в подъезде и пытались утихомирить буйного 58-летнего мужчину, тот открыл дверь и выкинул в подъезд гранату.

На фото СК видно, что по подъезду валяются осколки. Ими ранило одного из полицейских, осколки попали в ногу, но травмы оказались не опасными, он получил медицинскую помощь в больнице.

Сейчас следователи разбираются в произошедшем, мужчина задержан, будет решаться вопрос о мере пресечения для него

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ИСТОЧНИК KP.RU