Налоговику-"эпилептику", вымогавшему взятку в Самаре, дали три года условно
Суд закончил рассматривать дело начальника отдела налоговой службы Виталия Арефьева. Его признали виновным в покушении на мошенничество: мужчина попросил с предпринимателя денег, обещал ему решить вопросы, но сделать этого не мог, так как не имел достаточных полномочий.
Всего Арефьев просил 600 тыс рублей, получить ему удалось 100 тысяч и муляж 200 тыс рублей. Эти деньги были предназначены на то, чтобы решить вопрос о перерегистрации общества с Тольятти в Москву и назначения новых директора и учредителя компании.
Следователи выяснили, что мужчина намеревался злоупотребить доверием того, кто давал взятку и не собирался помогать. Задержан он был в момент получения денег, прямо на месте.
Затем Арефьев симулировал эпилептический припадок, а позже ушел из больницы. Но скрыться от правосудия мужчине не удалось. Суд дал ему три года условно с испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU