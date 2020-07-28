2020-07-28T01:25:50+03:00
Общество

Налоговику-"эпилептику", вымогавшему взятку в Самаре, дали три года условно

Виталия Арефьева признали виновным в покушении на мошенничество
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре налоговик пытался взять деньги с предпринимателяВ Самаре налоговик пытался взять деньги с предпринимателя
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Суд закончил рассматривать дело начальника отдела налоговой службы Виталия Арефьева. Его признали виновным в покушении на мошенничество: мужчина попросил с предпринимателя денег, обещал ему решить вопросы, но сделать этого не мог, так как не имел достаточных полномочий.

Всего Арефьев просил 600 тыс рублей, получить ему удалось 100 тысяч и муляж 200 тыс рублей. Эти деньги были предназначены на то, чтобы решить вопрос о перерегистрации общества с Тольятти в Москву и назначения новых директора и учредителя компании.

Следователи выяснили, что мужчина намеревался злоупотребить доверием того, кто давал взятку и не собирался помогать. Задержан он был в момент получения денег, прямо на месте.

Затем Арефьев симулировал эпилептический припадок, а позже ушел из больницы. Но скрыться от правосудия мужчине не удалось. Суд дал ему три года условно с испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Налоговику-"эпилептику", вымогавшему взятку в Самаре, дали три года условно
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